длина садового участка на 10м больше его ширины. его площадь решили увеличить на 400м(в кв.) для этого длину увеличили на 10м, а ширину на 2м. найти площдь нового участка.

Гость: Гость:

S=ab (S- площадь, а - длина, b - ширина), тогда Первый участок: s=(b+10)b Новый участок: S=(b+10+10)(b+2), значит: (b+10+10)(b+2) - (b+10)b = 400 открываем скобки: b(кв)+20b+2b+40-b(кв)-10b=400 12b=360 b=30 (м) - ширина первого участка, а длина: 30+10=40 (м), тогда ширина нового участка 30+2=32 (м), длина 40+10=50 и, соответственно, площадь нового участка S=35*50=1600 (м (кв))