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434:(3,14×84)= помогите пож
Алгебра
434:(3,14×84)= помогите пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
434÷(3,14×84)=434÷263,76=1,6454352441613588110403397027601
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