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44 -24*18:36 и 1863:23*11-2 Скажите Пж
Математика
44 -24*18:36 и 1863:23*11-2 Скажите Пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44-24*18:36=44-24*1/2=44-12=32; 1863:23*11-2=81*9=729.
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