Округлить числа : До сотых:0,526;2,408;8,555;3,964;2,663; до десятков:413,3;664,5;275,56;765,98;231,97; до сотен:8041,876;765,09;2314,76;4538,7;375,12;
Алгебра
Округлить числа : До сотых:0,526;2,408;8,555;3,964;2,663; до десятков:413,3;664,5;275,56;765,98;231,97; до сотен:8041,876;765,09;2314,76;4538,7;375,12;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До сотых:0,526 ≈0,53 ; 2,408≈ 2,41; 8,555≈ 8,56; 3,964≈3,96; 2,663≈2,66; до десятков:413,3 ≈ 410; 664,5 ≈ 660; 275,56 ≈280; 765,98 ≈770; 231,97 ≈230; до сотен: 8041,876 ≈8000;765,09 ≈800; 2314,76 ≈2300; 4538,7 ≈4500; 375,12 ≈400;
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