Округлить числа : До сотых:0,526;2,408;8,555;3,964;2,663; до десятков:413,3;664,5;275,56;765,98;231,97; до сотен:8041,876;765,09;2314,76;4538,7;375,12;

Алгебра

Округлить числа : До сотых:0,526;2,408;8,555;3,964;2,663; до десятков:413,3;664,5;275,56;765,98;231,97; до сотен:8041,876;765,09;2314,76;4538,7;375,12;

Автор: Гость