Рыбаки поймали 9 щук а окуней в 8 раз больше а карасей на 8 меньше чем щук и окуней.сколько поймали карасей

Математика

Рыбаки поймали 9 щук а окуней в 8 раз больше а карасей на 8 меньше чем щук и окуней.сколько поймали карасей

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