Рыбаки поймали 9 щук а окуней в 8 раз больше а карасей на 8 меньше чем щук и окуней.сколько поймали карасей

Математика
Рыбаки поймали 9 щук а окуней в 8 раз больше а карасей на 8 меньше чем щук и окуней.сколько поймали карасей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щук-9  окуней-9*8 караси-(9*8)+9)-8=(72+9)-8=81-8=73 карася
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