Доказать неравенство (без производных, функций и пр. Использовать можно определе??ие неравенства, вспомагательные неравенства типа Коши и т.д., формулы сок ращенного умножения, выделение полного квадрата и т.д. )
Алгебра
Доказать неравенство (без производных, функций и пр. Использовать можно определе??ие неравенства, вспомагательные неравенства типа Коши и т.д., формулы сок ращенного умножения, выделение полного квадрата и т.д. )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все очевидно : (a-b)^2>=0 a^2+b^2>=2ab Если ab>=0 То 2ab>=ab,то неравенство очевидно: a^2+b^2>=ab, Если ab<0,то все еще проще Тк a^2+b^2 всегда положительно,а положительное число всегда больше отрицательного.
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