Представьте,ваша мама делает варенье из ягод. Придумайте и опишите его.
Литература
Представьте,ваша мама делает варенье из ягод. Придумайте и опишите его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вишнёвое варенье ьыло очень вкусным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
У меня есть сестра. Ее имя Анна. Анне девять лет. Она учится в школе в третьем класс??. Анна хорошая ученица. Она получает только хорошие оценки. А...
Биология
Привет всем! Помогите пожалуйста . Написать выводы: 1. Об отличительных признак??х черешковых и сидячих листьев. 2. Об отличительных призна...
Математика
Математика
Две бригады рабочих посадили 220 яблонь . первая бригада сажала в день 40 яблонь. вто??ая 50 яблонь . вторая бригада начала работу позже первой. ск...