Выделленое, пожалуйста

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Выделленое, пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числитель: 12*m^(1/9+1/18) =12*m^(3/18) =12*m^(1/6) знаменатель: 12*m^(1/6) ----------------------------------------- всё выражение = =12*m^(1/6)  : m^(1/6) =12
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