Подберите к именам существительным синонимыс признаком другого рода. Путь, облик, строй, инъекция, гнев, табун, чужьё, бабочка. Слова для справок: внешность, стадо, направление, мотылёк, шеренга, ярость, нюх, укол.
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Подберите к именам существительным синонимыс признаком другого рода. Путь, облик, строй, инъекция, гнев, табун, чужьё, бабочка. Слова для справок: внешность, стадо, направление, мотылёк, шеренга, ярость, нюх, укол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь - направление. Облик - внешность. Строй - шеренга. Инъекция - укол. Гнев - ярость. Табун - стадо. Чужьё - нюх. Бабочка - мотылёк.
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