13а-23-5а=9 решить уравнение
Математика
13а-23-5а=9 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
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13а-23-5а=9 13а-5а=9+23 8а=32 а=32/8 а=4 4=4
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