Дан куб ABCD A1B1C1D1.Укажите ребра куба, которые лежат на скрещивающих прямых.
Математика
Дан куб ABCD A1B1C1D1.Укажите ребра куба, которые лежат на скрещивающих прямых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребра куба скрещиваются в вершинах куба. В каждой вершине по три ребра. В вершине А - пересекаются ребра - AB, AD, AA1 В вершине C1 - CC1, B1C1, D1C1. Всего вершин 8 - много вариантов.
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