Дан куб ABCD A1B1C1D1.Укажите ребра куба, которые лежат на скрещивающих прямых.

Математика
Дан куб ABCD A1B1C1D1.Укажите ребра куба, которые лежат на скрещивающих прямых.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребра куба скрещиваются в вершинах куба.  В каждой вершине по три ребра. В вершине А - пересекаются ребра - AB, AD, AA1 В  вершине  C1 -  CC1,  B1C1,  D1C1. Всего вершин 8 - много вариантов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите к именам существительным синонимыс признаком другого рода. Путь, облик, строй, инъекция, гнев, табун, чужьё, бабочка. Слова для спр...
Ответить
Русский язык
Как записать слова хохотатьесли его надо посьавтть в форму 2 лица единчественого ??исла
Ответить
Алгебра
Доказать неравенство (без производных, функций и пр. Использовать можно определе??ие неравенства, вспомагательные неравенства типа Коши и т.д., фо...
Ответить
Алгебра
Выделленое, пожалуйста
Ответить
Литература
Представьте,ваша мама делает варенье из ягод. Придумайте и опишите его.
Ответить