45км530м+37км470м=? 24км040м-9км008м=? 32т.820кг-8т950кг=? 3ч15мин-45мин=? даю 20балов или 5+3бала
Математика
45км530м+37км470м=? 24км040м-9км008м=? 32т.820кг-8т950кг=? 3ч15мин-45мин=? даю 20балов или 5+3бала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 км 530 + 37 км 470 м = 83.000 м = 83 км 2) 24 км 040 м - 9 км 008 м = 24.040 м 9.008 м = 15.032 м = 15 км 32 м 3) 32 т 820 кг - 8 т 950 кг = 23.870 кг = 23 т 870 кг 4) 3 ч 15 мин. - 45 мин. = 195 мин. - 45 мин. = 150 мин. = 2 ч 30 мин.
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