470.Спишите предложения, записывая числительные словами. Ука­ жите, в каком падеже ??потреблены числительные, обозначьте их окон­ чания. 1. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26—35. 2. В письме автор объясняется ...

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470.Спишите предложения, записывая числительные словами. Ука­ жите, в каком падеже ??потреблены числительные, обозначьте их окон­ чания. 1. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26—35. 2. В письме автор объясняется в любви; доказывает, что он дей­ствительно влюблен и страдает; [...] тонко и осторожно справля­ется о приданом и... все это не более как в 50 строках. 3. И дей­ствительно, отстали на целых 12 дней! Но ведь так легко догнать: стоило бы только первый день нового года считать не первым января, а 13-м. 4. В саквояже покоятся собранные ею [благотвори­тельницей] для страждущего человечества 1013 р. 43 к. Из этих де­нег только 43 коп. получат бедные, остальные же 1013 р. пойдут на расходы по благотворению.

Автор: Гость