470.Спишите предложения, записывая числительные словами. Ука жите, в каком падеже ??потреблены числительные, обозначьте их окон чания. 1. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26—35. 2. В письме автор объясняется ...
Русский язык
470.Спишите предложения, записывая числительные словами. Ука жите, в каком падеже ??потреблены числительные, обозначьте их окон чания. 1. Этот способ очень любим и поощряется барынями лет 26—35. 2. В письме автор объясняется в любви; доказывает, что он действительно влюблен и страдает; [...] тонко и осторожно справляется о приданом и... все это не более как в 50 строках. 3. И действительно, отстали на целых 12 дней! Но ведь так легко догнать: стоило бы только первый день нового года считать не первым января, а 13-м. 4. В саквояже покоятся собранные ею [благотворительницей] для страждущего человечества 1013 р. 43 к. Из этих денег только 43 коп. получат бедные, остальные же 1013 р. пойдут на расходы по благотворению.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Математика