Доказать Мысль (Человек,отделяющий себя от других людей,лишает себя счастья) Соч??нени-Рассуждение

Гость: Гость:

Для каждого человека в жизни нужна любовь, поддержка, понимание. Для того,что бы получать это необходимое, нужно что-то давать взамен, нужно быть предрасположенным к людям. Ведь по сути, счастье приносят нам именно наши близкие, зачастую, они помогают стать нам на ноги, что бы добиться своих поставленных целей. Каждый из нас когда-либо нуждался в понимании, каждому хотелось " поплакаться в жилетку ". Высказался родному человеку, и на душе стало значительно легче. А когда легко на душе-человек цветет, ему хочется жить. Я считаю, что это и есть счастье. Но мы должны сказать и про то, что люди бывают разные. если человек отделяет себя от остальных, например под предлогом того, что все люди-это серая масса, то этот человек определенно не счастлив. Он никогда не поймет что такое любовь, что такое поддержка близких людей. ему это просто не нужно. Хотя на самом деле, счастье для всех разное, но определенно оно всегда скрывается в людях. Никакие деньги не сделают тебя по настоящему счастливым, только близкие люди. У меня такой человек, как и у многих других, мама. В общем, двигайся в таком направлении, что-то можешь исправить на свой вкус,что-то добавить. Удачи :)