Как определить придложение приказ или просьба
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Как определить придложение приказ или просьба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если просьба, то есть слова такие: пожалуйста, не мог бы ты, можешь пожалуйста. Если приказ, то вот так: сделай (что-либо), а ну быстро (любое действие: прыгни, например).
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