Кто знает как подготовиться к тесту по теме имя существительное? Скажите пожалуйста

Гость: Гость:

Для начала нужно знать,что существительное-самостоятельная часть речи,отвечающая на вопросы кто?что?также в предложениях может быть выражено подлежащим,может являться дополнением(отвечает на вопросы косвенных падежей),местоимением,а хотя смотря какой тест,но это азы,о чем сам тест будет примерно?