Кто знает как подготовиться к тесту по теме имя существительное? Скажите пожалуйста
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Кто знает как подготовиться к тесту по теме имя существительное? Скажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала нужно знать,что существительное-самостоятельная часть речи,отвечающая на вопросы кто?что?также в предложениях может быть выражено подлежащим,может являться дополнением(отвечает на вопросы косвенных падежей),местоимением,а хотя смотря какой тест,но это азы,о чем сам тест будет примерно?
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