В каких строчках стихотворения подчеркивается , что художник преображает все во круг и меняется наш взгляд на мир
Литература
В каких строчках стихотворения подчеркивается , что художник преображает все во круг и меняется наш взгляд на мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где стих?☺скинь ,ок?
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