Двома словами Пам'ятати до сьомих вінників

Українська мова
Двома словами Пам'ятати до сьомих вінників
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тривалий період, дуже довго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Осуществить превращения H2O--->H2--->H2S--->SO2--->H2SO3--->NA2SO3
Ответить
Математика
Помогите решить 1x2x...x(n-3)(n-2)(n-1)n
Ответить
Биология
Подскажите пожалуйста
Ответить
Математика
6,5 х -2,5 х = 19 с решением
Ответить
Русский язык
Определите ,правельно ли объяснены значения слов. 1. Прикол-прикрепил булавкой; п??илежание-присоединение к лежащим; придрался-присоединение к ...
Ответить