6,5 х -2,5 х = 19 с решением
Математика
6,5 х -2,5 х = 19 с решением
Ответ(ы) на вопрос:
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6,5х -2,5х = 19 4х = 19 х = 19/4 х =4,75 Ответ: 4,75
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