Оксид молибдена+кальций= формулой пожалуйста

Гость: Гость:

Получится молибден и оксид кальция. Металлотермическое восстановление молибдена из оксида. Если кальций в недостатке, то избыток окиси молибдена может образовать с получившейся окисью кальция молибдат кальция CaMoO4. Реакция при избытке кальция: 3Сa+MoO3=Mo+3CaO Реакция при избытке окиси молибдена: 3Сa+4MoO3=Mo+3CaMoO4