Оксид молибдена+кальций= формулой пожалуйста
Химия
Оксид молибдена+кальций= формулой пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится молибден и оксид кальция. Металлотермическое восстановление молибдена из оксида. Если кальций в недостатке, то избыток окиси молибдена может образовать с получившейся окисью кальция молибдат кальция CaMoO4. Реакция при избытке кальция: 3Сa+MoO3=Mo+3CaO Реакция при избытке окиси молибдена: 3Сa+4MoO3=Mo+3CaMoO4
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