Докажите что биссектриса внешнего и внутреннего углов при одной вершине треугольника взаимно перпендикулярны!! Я вас очень прошу помогите!!
Геометрия
Докажите что биссектриса внешнего и внутреннего углов при одной вершине треугольника взаимно перпендикулярны!! Я вас очень прошу помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса внешнего угла ( синего цвета) разделила угол на два равных угла синего цвета, обозначены цифрами 1 и 1. Биссектриса внутреннего угла ( красного цвета) разделила угол на два равных угла красного цвета, обозначены цифрами 2 и 2. Сумма двух смежных углов ( внутреннего и внешнего) равна 180°. ∠1+∠1+∠2+∠2=180° ∠1+∠2=90° угол между биссектрисами - прямой, он равен 90° Биссектрисы перпендикулярны
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