Сочинение-рассуждение (книга -мой друг и

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Книга с давних времен ценилась обществом. Она содержала полезную информацию. И в наше время некоторые книги являются бесценными, поскольку их содержание уникально.К книге раньше относились с особым уважением и трепетом, а купить ее было не просто. Только состоятельные люди могли позволить себе приобретать книги и учиться.Прошло время, и все изменилось. Сейчас книга стала доступна всем. Но таким, как раньше, уважением она уже не пользуется. В настоящее время существует огромнейшее множество других источников необходимой человеку информации: телевидение, радио, интернет, журналы и газеты.У современных людей отношение к книгам совсем другое, чем даже лет десять тому назад.Сейчас редко кто ходит в библиотеку, чтобы написать доклад. Гораздо проще залезть в интернет и оттуда скачать нужную тему. Мало кто зачитывается фантастическими рассказами и романами. Кинотеатры, видеодиски, спутниковое телевидение – можно посмотреть столько интересных и зрелищных фильмов. Зачем тогда тратить время на чтение книг?Но ведь книга не только несет в себе какую-то информацию, она открывает перед человеком новый, удивительный мир. Книга развивает мышление, формирует жизненные взгляды и убеждения, учит мечтать и фантазировать. За это ее стоит уважать. Возможно, с течением времени, книга вновь обретет былую популярность, и чтение книг станет модным занятием.