(-3.7-2.4)-(7/15-2/3)+5.9 По действиям Пожалуйста
Математика
(-3.7-2.4)-(7/15-2/3)+5.9 По действиям Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-3,7-2,4=-6,1 2)7/15-2/3=7/15-10/15=-3/15=-0,2 3)-6,1-(-0,2)=-6,1+0,2=-5,9 4)-5,9+5,9=0 ответ: 0
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