Упражнение 248. Пожалуйста помогите.. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Существительные,данные в скобках, напишите в нужном падеже.. Обозначте падежи и выделите окончания у существительных 1 склонения.

Гость: Гость:

ВеснОЙ(1 скл,Т.п.) около дорогИ(1 скл.Р.п.) ребята нашли черепахУ(1 скл,В.п.).Солнце разбудило её от спячкИ(1 скл,Р.п.). Она с трудом шла по дорожкЕ(1 скл,Д.п.). Ребята порадовались находкЕ(1 скл,Д.п.). Они смастерили для черепахИ(1 скл,Р.п.) домик,положили соломкУ(1 скл,В.п.). ЧерепахА(1 скл,И.п.) привыкла к мягкой постелькЕ(1 скл,Д.п.) и к новой квартирЕ(1 скл,Д.п.).