Упражнение 248. Пожалуйста помогите.. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Существительные,данные в скобках, напишите в нужном падеже.. Обозначте падежи и выделите окончания у существительных 1 склонения.
Русский язык
Упражнение 248. Пожалуйста помогите.. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Существительные,данные в скобках, напишите в нужном падеже.. Обозначте падежи и выделите окончания у существительных 1 склонения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВеснОЙ(1 скл,Т.п.) около дорогИ(1 скл.Р.п.) ребята нашли черепахУ(1 скл,В.п.).Солнце разбудило её от спячкИ(1 скл,Р.п.). Она с трудом шла по дорожкЕ(1 скл,Д.п.). Ребята порадовались находкЕ(1 скл,Д.п.). Они смастерили для черепахИ(1 скл,Р.п.) домик,положили соломкУ(1 скл,В.п.). ЧерепахА(1 скл,И.п.) привыкла к мягкой постелькЕ(1 скл,Д.п.) и к новой квартирЕ(1 скл,Д.п.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Прочитай потешку "Щука" Хватать, глотать Умеют Щуки Другой Не нужно им наук??! Обьясни , почему не нужна никакая другая "наука".
География
Самая низкая температура воздуха бывает: А) после заходя солнца Б) перед восходом солнца В) в полдень Г) ночью Д) вечером
Українська мова
Математика
Расстояние между а и в равно 20 км. из пункта А вышел турист со скоростью 4км/ч .из пу??кта В вышел со скоростью 12 км/ч. через какое время они вст...