Прочитай потешку "Щука" Хватать, глотать Умеют Щуки Другой Не нужно им наук??! Обьясни , почему не нужна никакая другая "наука".
Биология
Прочитай потешку "Щука" Хватать, глотать Умеют Щуки Другой Не нужно им наук??! Обьясни , почему не нужна никакая другая "наука".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть потому,что таким образом в смешной форме показывают их процесс питания....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Самая низкая температура воздуха бывает: А) после заходя солнца Б) перед восходом солнца В) в полдень Г) ночью Д) вечером
Українська мова
Математика
Расстояние между а и в равно 20 км. из пункта А вышел турист со скоростью 4км/ч .из пу??кта В вышел со скоростью 12 км/ч. через какое время они вст...