Прочитай потешку "Щука" Хватать, глотать Умеют Щуки Другой Не нужно им наук??! Обьясни , почему не нужна никакая другая "наука".

Биология

Прочитай потешку "Щука" Хватать, глотать Умеют Щуки Другой Не нужно им наук??! Обьясни , почему не нужна никакая другая "наука".

Автор: Гость