Сказ "Каменный цветок" Бажова. Характеристика Данилы.

Литература
Сказ "Каменный цветок" Бажова. Характеристика Данилы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данилко простой шустрый сиротка. ему все по силам. он всегда со всем справлялся и когда пошёл в мастера к прокопьичу был ловок и умён. Даниил был не доволен своей работой был целеустремленным как всегда. но так и не достиг её.
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