Сказ "Каменный цветок" Бажова. Характеристика Данилы.

Гость: Гость:

Данилко простой шустрый сиротка. ему все по силам. он всегда со всем справлялся и когда пошёл в мастера к прокопьичу был ловок и умён. Даниил был не доволен своей работой был целеустремленным как всегда. но так и не достиг её.