Задача: При соединении железа с серой,масса железа составляет 4.2 грамма.Выделяет??я 7.16 КДЖ. Составить т/х уравнение.

Химия
Задача: При соединении железа с серой,масса железа составляет 4.2 грамма.Выделяет??я 7.16 КДЖ. Составить т/х уравнение.
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