Кого из победителей последней (зимний или летний) Олимпиады вы знаете? Запишити их имена название страны и вид спорта, в котором они победили. Когда состоятся очередные олимпийские игры? Помогите пожалуйста)!!! За ранние спасибо)

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Кого из победителей последней (зимний или летний) Олимпиады вы знаете? Запишити их имена название страны и вид спорта, в котором они победили. Когда состоятся очередные олимпийские игры? Помогите пожалуйста)!!! За ранние спасибо)

Автор: Гость