Как вы думаете почему решения изложенные в указе Петра 1 были приняты именно в 1700 году. Расскажите как проходили Ассамблеи. Какие правила и обычаи описанные в наставлениях юношеству были новыми для русской аристократии

История
Как вы думаете почему решения изложенные в указе Петра 1 были приняты именно в 1700 году. Расскажите как проходили Ассамблеи. Какие правила и обычаи описанные в наставлениях юношеству были новыми для русской аристократии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Указы Петр I начал издавать еще до 1700 года, в том числе и о преобразовании календаря - Новый год стали праздновать с 1 января (1700), а не в день осеннего равноденствия (22-23 сентября
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Подснежики выпиши это слово в начальной форме.Подбери к нему родственные слова ,р??збери это слово по составу.
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову таЯл (снег таял)
Ответить
Алгебра
Разложите на множители
Ответить
Английский язык
Как будет по Англиски самое красивое платье
Ответить