Как вы думаете почему решения изложенные в указе Петра 1 были приняты именно в 1700 году. Расскажите как проходили Ассамблеи. Какие правила и обычаи описанные в наставлениях юношеству были новыми для русской аристократии
История
Как вы думаете почему решения изложенные в указе Петра 1 были приняты именно в 1700 году. Расскажите как проходили Ассамблеи. Какие правила и обычаи описанные в наставлениях юношеству были новыми для русской аристократии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Указы Петр I начал издавать еще до 1700 года, в том числе и о преобразовании календаря - Новый год стали праздновать с 1 января (1700), а не в день осеннего равноденствия (22-23 сентября
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Подснежики выпиши это слово в начальной форме.Подбери к нему родственные слова ,р??збери это слово по составу.
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