Как вы думаете почему решения изложенные в указе Петра 1 были приняты именно в 1700 году. Расскажите как проходили Ассамблеи. Какие правила и обычаи описанные в наставлениях юношеству были новыми для русской аристократии

История

Как вы думаете почему решения изложенные в указе Петра 1 были приняты именно в 1700 году. Расскажите как проходили Ассамблеи. Какие правила и обычаи описанные в наставлениях юношеству были новыми для русской аристократии

Автор: Гость