Подснежики выпиши это слово в начальной форме.Подбери к нему родственные слова ,р??збери это слово по составу.

Русский язык
Подснежики выпиши это слово в начальной форме.Подбери к нему родственные слова ,р??збери это слово по составу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подснежник - начальная форма. Родственные слова(если я правильно поняла, это однокоренные) - снег, снеговик, снежный, снежок.  Под - приставка, снеж - корень, н - суффикс, ик - еще один суффикс, и - окончание.
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