Подснежики выпиши это слово в начальной форме.Подбери к нему родственные слова ,р??збери это слово по составу.
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Подснежики выпиши это слово в начальной форме.Подбери к нему родственные слова ,р??збери это слово по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подснежник - начальная форма. Родственные слова(если я правильно поняла, это однокоренные) - снег, снеговик, снежный, снежок. Под - приставка, снеж - корень, н - суффикс, ик - еще один суффикс, и - окончание.
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