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Найти неопределенный интеграл : ∫
Математика
Найти неопределенный интеграл : ∫
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Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ не определенный интергал равен (2x^-x)
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