Решите пример 2 1/2*48-3 2/3:1/18+5 5/12:7/36 помогите пжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Математика
Решите пример 2 1/2*48-3 2/3:1/18+5 5/12:7/36 помогите пжжжжжжжжжжжжжжжжжж
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