Сделайте пожалуйста 294 (7 предложений минимум)

Гость: Гость:

Ведь человек властен над всеми птицами животными и растениями. Он волен делать всё что ему вздумается. Не то что деревья которые должны стоять всю свою жизнь на одном месте и не имеет права ни на что кроме жизни. Деревья быстро умирают но некоторые могут и простоять более 100 лет. У всех разные судьбы. Разные дороги разные пути .