Сделайте пожалуйста 294 (7 предложений минимум)
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Сделайте пожалуйста 294 (7 предложений минимум)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведь человек властен над всеми птицами животными и растениями. Он волен делать всё что ему вздумается. Не то что деревья которые должны стоять всю свою жизнь на одном месте и не имеет права ни на что кроме жизни. Деревья быстро умирают но некоторые могут и простоять более 100 лет. У всех разные судьбы. Разные дороги разные пути .
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