Вычислить площадь ромба если один из углов равен 60 градусов, а сторона ромба 20 см
Геометрия
Вычислить площадь ромба если один из углов равен 60 градусов, а сторона ромба 20 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ромба равна S=а (в квадрате)на sin угла(а) получаем S=400*√3/2 Ответ: 200*√3
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