Самая низкая температура воздуха бывает: А) после заходя солнца Б) перед восходом солнца В) в полдень Г) ночью Д) вечером

География

Самая низкая температура воздуха бывает: А) после заходя солнца Б) перед восходом солнца В) в полдень Г) ночью Д) вечером

Автор: Гость