Все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Сделайте синтаксический разбор этого предложения. Не забудьте характеристику предложения. Заранее спасибо.
Русский язык
Все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Сделайте синтаксический разбор этого предложения. Не забудьте характеристику предложения. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа: тело (подлеж.-им.сущ.) поползло (сказуем.-гл.); всё (дополн.-местоим.); извиваясь - одиночное деепричастие; задирая ковёр каблуками/отчаянно борясь с кем-то - деепричастные обороты. Схема: [ -, /_._./, /_._._./, =, /_._._./]. Предложение повеств., невоскл., простое, двусост., распр., осложнено обособленным обст-вом, выр-ым одиночным деепричастием, и обособленными обст-вами, выр-ыми деепричастными оборотами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык