Все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Сделайте синтаксический разбор этого предложения. Не забудьте характеристику предложения. Заранее спасибо.

Русский язык

Все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Сделайте синтаксический разбор этого предложения. Не забудьте характеристику предложения. Заранее спасибо.

Автор: Гость