Начертите прямоугольник с площадью 17 см квадратных,и периметром в 28 см
Математика
Начертите прямоугольник с площадью 17 см квадратных,и периметром в 28 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так надо на чертить.
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