Определите ,правельно ли объяснены значения слов. 1. Прикол-прикрепил булавкой; п??илежание-присоединение к лежащим; придрался-присоединение к драке; признался- присоединение к знающим; приключение - присоединение к ключу; пр...

Русский язык

Определите ,правельно ли объяснены значения слов. 1. Прикол-прикрепил булавкой; п??илежание-присоединение к лежащим; придрался-присоединение к драке; признался- присоединение к знающим; приключение - присоединение к ключу; приголубил (ударение падает на И во втором слоге)-присоединил к голубю. 2. Прилежный- очень милый; прекрасный- ярко-красный; прелестный-чересчур лестный; престарелый-очень старый; презрение-очень хорошее зрение; предельный-очень дальний. .Дайте свой вариант толкования слов, исправив ошибки.

Автор: Гость