Определите ,правельно ли объяснены значения слов. 1. Прикол-прикрепил булавкой; п??илежание-присоединение к лежащим; придрался-присоединение к драке; признался- присоединение к знающим; приключение - присоединение к ключу; пр...
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Определите ,правельно ли объяснены значения слов. 1. Прикол-прикрепил булавкой; п??илежание-присоединение к лежащим; придрался-присоединение к драке; признался- присоединение к знающим; приключение - присоединение к ключу; приголубил (ударение падает на И во втором слоге)-присоединил к голубю. 2. Прилежный- очень милый; прекрасный- ярко-красный; прелестный-чересчур лестный; престарелый-очень старый; презрение-очень хорошее зрение; предельный-очень дальний. .Дайте свой вариант толкования слов, исправив ошибки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прикол-кол, укрепленный в земле; прилежание- хорошее поведение; придрался- через чур внимательно отнесся; признался- рассказал что-либо; приключение - неожиданный случай в жизни; приголубил (ударение падает на И во втором слоге)-приласкать ребенка. 2. Прилежный- усердный, старательный; прекрасный- очень красивый; прелестный-очаровательный; престарелый-пожилой; презрение-безразличие ; предельный-крайний.
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