На рисунке дано колесо приблизительного определения произведения. Дополни перво?? колесо , а второе создай сам Умоляю помагите

Математика

На рисунке дано колесо приблизительного определения произведения. Дополни перво?? колесо , а второе создай сам Умоляю помагите

Автор: Гость