На рисунке дано колесо приблизительного определения произведения. Дополни перво?? колесо , а второе создай сам Умоляю помагите
Математика
На рисунке дано колесо приблизительного определения произведения. Дополни перво?? колесо , а второе создай сам Умоляю помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9000. 2)347,650,367,50000,39,25,75432,732,60000,43281,87,4932,5652,39000,611,2842,798,78000,6464,29,25,2,84,890. (мы в классе делали)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла делит основание трапеции на отрезки длиной 4 см и 13 см. Вычесли длину средней ...
Геометрия
Докажите что биссектриса внешнего и внутреннего углов при одной вершине треугольника взаимно перпендикулярны!! Я вас очень прошу помогите!!
Русский язык
К какому виду эту рассуждение больше подходит к объяснению или размышлению? Закончи заголовок и впиши его. Рассуждение- ............... Вот и лето ...
Математика