Помогите решить 1x2x...x(n-3)(n-2)(n-1)n
Математика
Помогите решить 1x2x...x(n-3)(n-2)(n-1)n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(n+1)/2 !!!!!!!!!!!!!!!!!
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