Помогите решить 1x2x...x(n-3)(n-2)(n-1)n

Математика
Помогите решить 1x2x...x(n-3)(n-2)(n-1)n
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Гость:
N(n+1)/2  !!!!!!!!!!!!!!!!!
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