48 грибов из которых 12 боровиков, остальные подосиновики. Какой процент подосиновики составляют от боровиков

Математика
48 грибов из которых 12 боровиков, остальные подосиновики. Какой процент подосиновики составляют от боровиков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подосиновики составляют 60% боровики составляют 20%
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