Помогите пожалуйста :::: за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензин на сколько часов езды хватит 96 литров бензина если расход его уменьшится на 1 литр в час

Математика
Помогите пожалуйста :::: за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензин на сколько часов езды хватит 96 литров бензина если расход его уменьшится на 1 литр в час
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
27 л / 3 ч. = 9  96 л / 9 =10 ч. Ответ 10 часов.
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