Помогите пожалуйста :::: за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензин на сколько часов езды хватит 96 литров бензина если расход его уменьшится на 1 литр в час

Математика

Помогите пожалуйста :::: за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензин на сколько часов езды хватит 96 литров бензина если расход его уменьшится на 1 литр в час

Автор: Гость