Помогите пожалуйста :::: за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензин на сколько часов езды хватит 96 литров бензина если расход его уменьшится на 1 литр в час
Математика
Помогите пожалуйста :::: за 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензин на сколько часов езды хватит 96 литров бензина если расход его уменьшится на 1 литр в час
Ответ(ы):
Гость:
27 л / 3 ч. = 9 96 л / 9 =10 ч. Ответ 10 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Ребят, помогите срочно!!!!! Мне нужно описание песни Александра Розенбаума "Прогулка по Невскому"! Учительница очень строгая, если не буду готова т...
Геометрия
Математика