Ребят, помогите срочно!!!!! Мне нужно описание песни Александра Розенбаума "Прогулка по Невскому"! Учительница очень строгая, если не буду готова то два!! Хотя бы подскажите о чем эта песня?!

Гость: Гость:

Я надеюсь, что Вы не откажете мне... Ах, давайте пройдём в этот вечер прекрасный Старым Невским моим, да, по той стороне, Что в обстреле была так темна и опасна.Ничего, что нам здесь каждый камень знаком, Ерунда, что к дождю мы никак не привыкнем, И что, может быть, вдруг, нас увидев вдвоём, Кто-нибудь из друзей мимоходом окликнет.Вот и Аничков мост, где несчастных коней По приказу царя так жестоко взнуздали... Я хотел бы спросить этих сильных людей: "Вы свободу держать под уздцы не устали?"А напротив - гостей всех мастей полон Двор - Вожделенная цель интуристовских сумок, Но как предки мудры... И Казанский собор От сует отлучён Государственной думой.И венцом золотым устремляется ввысь Гордость и красота всероссийского флота... Это так хорошо, что мы здесь родились, Здесь живём и умрём. Ах, спасибо Вам, Пётр!Вот и всё. Закурю. Не найдётся ль огня? Нам прощаться пора, и не благодарите. Лишь прошу об одном: Вы найдите меня, Если с Невским опять повстречаться решите. Лишь прошу об одном: Вы найдите меня, Если с Невским опять повстречаться решите.вот слова. по ним все понятно. Играют на гитаре...