Помогите составить сенкан на тему почва
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Помогите составить сенкан на тему почва
Ответ(ы):
Гость:
Почва Разнообразная, родная. Даёт, обладает, растит. Наука о почве - почвоведение. Земля.
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