Девочки рисовали.Дерево выросло.Соловей поет.Плывут облака.Распростроните одно из предложений второстипенными членами.
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Девочки рисовали.Дерево выросло.Соловей поет.Плывут облака.Распростроните одно из предложений второстипенными членами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белые облака медленно плывут.
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