Каково значение реформ Петра 1

Гость: Гость:

Развитие военного дела, упорядочивание гос. Структуры Российской Империи. Строительство флота, появление сената, синода, проведение переписи населения, введение подушной подати, начала нового летоисчисления, Ну если говорить В ОБЩИХ ЧЕРТАХ, то Петр хотел выдвинуть Россию на европейский уровень после великого посольства в Европу