Каково значение реформ Петра 1

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Каково значение реформ Петра 1
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Гость:
Развитие военного дела, упорядочивание гос. Структуры Российской Империи. Строительство флота, появление сената, синода, проведение переписи населения, введение подушной подати, начала нового летоисчисления, Ну если говорить В ОБЩИХ ЧЕРТАХ, то Петр хотел выдвинуть Россию на европейский уровень после великого посольства в Европу
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