49 184+4 575:15-62*93-33 999 помогите решить по действиям
Математика
49 184+4 575:15-62*93-33 999 помогите решить по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4575/15= 305, 2)62*93= 5766, 3)49184+305=49489, 4)49489-5766=43723, 5)43723-33999=9724.
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