49 184+4 575:15-62*93-33 999 помогите решить по действиям

Математика
49 184+4 575:15-62*93-33 999 помогите решить по действиям
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4575/15= 305,                                                                                                         2)62*93=  5766,                                                                                                       3)49184+305=49489,                                                                                              4)49489-5766=43723,                                                                                             5)43723-33999=9724.             
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази 3 дм 15 см в сантиметрах
Ответить
Математика
Площадь дачного участка 56 м.кв.1/8 участка занимают овощи,а на остальной земле посажен сад.Сеолько квадратных метров земли занимают садовые деревья?
Ответить
Русский язык
Охаректизировать предложение (по составу, по интонации, назовить главные члены) А погода великолепная!
Ответить
История
У меня большая проблема!!! У нас в школе есть журналистика. И вот нам дали написать сочинение ,я выбрала тему 1 день из моей жизни. Я расписала ...
Ответить
Математика
В КЛАССЕ 12 ДЕВОЧЕК И 10 МАЛЬЧИКОВ. СКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПАР МАЛЬЧИК- ДЕВОЧКА МОГУТ ОБРАЗОВАТЬ УЧАЩИЕСЯ ЭТОГО КЛАССА
Ответить