4ab*2ac упростить выражение

Алгебра
4ab*2ac упростить выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a(2b*c) 2a выносим за скобки а больше тут,по - моему, и не упростишь
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