4кг варенья разложили в 5 банок поровну.Ск кг варенья в каждой банке

Математика
4кг варенья разложили в 5 банок поровну.Ск кг варенья в каждой банке
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