Краткий пересказ рассказа Старый гений

Гость: Гость:

Рассматривая иллюстрации в книгах, Снеговик увидел… себя. Только необычного. Этого снеговика придумал Г. Андерсен. Вместо глаз у него торчали куски черепицы, вместо рта — обломок старых граблей. И кое-что «пучеглазое», «красноглазое» научило его двигаться. Что научило двигаться снеговика?