Краткий пересказ рассказа Старый гений
Литература
Краткий пересказ рассказа Старый гений
Ответ(ы):
Гость:
Рассматривая иллюстрации в книгах, Снеговик увидел… себя. Только необычного. Этого снеговика придумал Г. Андерсен. Вместо глаз у него торчали куски черепицы, вместо рта — обломок старых граблей. И кое-что «пучеглазое», «красноглазое» научило его двигаться. Что научило двигаться снеговика?
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